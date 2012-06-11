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Неоспоримые опасности холестерина для здоровья: Почему важно контролировать его уровень
Чем опасен холестерин для человека?
Несмотря на то, что холестерин является важным компонентом нашего организма, чрезмерное его количество может быть опасным. Высокий уровень холестерина способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, способствует формированию атеросклероза и увеличивает риск сердечных заболеваний. Холестерин может привести к образованию камней в желчном пузыре, вызывая серьезные осложнения. Понимание опасностей, связанных с холестерином, подчеркивает важность поддержания здорового образа жизни и принятия активных мер по контролю уровня холестерина в крови, чтобы обеспечить более долгую и здоровую жизнь.
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