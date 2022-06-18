Профессиональная помощь в лечении простатита


Профессиональная помощь в лечении простатита

Аватар пользователя Ириска
Ср, 2022-06-18 07:13 Обсуждение: 5


 

Простатит, воспаление предстательной железы, является одним из наиболее распространенных заболеваний у мужчин. От 30% до 85% мужчин старше 25 лет страдают этим заболеванием. Простатит обычно протекает бессимптомно или редко с болями в промежности, надлобковой области, яичках, пояснице.
В центре китайской медицины «Млечный путь» вам окажут профессиональную помощь в лечении этого неприятного заболевания. При этом центр гарантирует полную конфиденциальность. Если вас интересует контакт центра, где с вами проведут эффективное лечение простатита -он тут.

У каждого третьего человека с простатитом обнаруживают хламидиоз, гарднереллу, гонококк или трихомониаз. Инфекции попадают в предстательную железу из уретры, мочевого пузыря, прямой кишки, по кровеносным и лимфатическим сосудам в малом тазу. Простатит может вызывать гнойные очаги в других органах, такие как тонзиллит, грипп, пневмония, фурункулы, карбункулы кожи.


Форма простатита

Заболевание в основном протекает в следующих формах:

  • острый простатит;
  • хронический бактериальный простатит;
  • бактериальный простатит;
  • Хронический простатит (синдром хронической тазовой боли).


В большинстве случаев простатит вызывается воздействием бактерий или вирусов. Особенно подвержены простатиту люди, ослабленные другими заболеваниями (в том числе хроническими), а простатит также может быть вызван повышенным стрессом, стрессом, переохлаждением, вредными привычками (алкоголизм), всем тем, что снижает защитные силы организма. Поэтому простатит делят на инфекционный и неинфекционный.

Симптомы простатита

К основным признакам заболевания относятся:

  • боли в пояснице и животе, пояснице, промежности, тазу, паху, мошонке;
  • частое мочеиспускание (включая ночные позывы);
  • жжение при мочеиспускании;
  • Затрудненное мочеиспускание, мутная моча;
  • мышечные и суставные боли;
  • Слабость, разбитость, повышенная утомляемость;
  • Головная боль;
  • При острой форме заболевания - лихорадка.
  • Врачи также заметят отек и болезненность простаты.

Простатит может не только серьезно снизить качество жизни, но и привести к другим заболеваниям и опасным для жизни состояниям. Простатит – это воспаление мужской половой железы – предстательной железы. Этиологией простатита обычно является мочеполовая инфекция, но может встречаться и неинфекционный простатит. Хронический простатит имеет множество клинических симптомов.

К ним относятся: боль и дискомфорт в пояснице, промежности, прямой кишке, половом члене, яичках; половая дисфункция - боль и дискомфорт при эрекции и эякуляции, преждевременное семяизвержение, слабое, неустойчивое или полностью прекращенное мочеиспускание; частое, болезненное мочеиспускание; повышение температуры тела. Простатит может стать хроническим, если его не лечить.


  • Да (236)
  • Нет (216)
Метод полезен?

Нервные болезни (неврология) Остеохондроз позвоночника Мята Одуванчик Фиалка трехцветная Подорожник Ромашка аптечная Ограниченные движения в шее Боль в спине


Похудение, очищение организма, фитнесЯблочный уксус в народной медицине.
Обсуждение:
Урология, нефрологияПетрушка кудрявая помогает бороться с энурезом
Обсуждение: 5
Похудение, очищение организма, фитнесПлюсы и минусы раздельного питания
Обсуждение: 3

Из категории Нервные болезни (неврология)

Даже миастению можно вылечить народными методами
Избавляемся от склероза народными средствами
Ванны с розмарином от головной боли

Ещё про заболевание Остеохондроз позвоночника

Апликации при остеохондрозе.
Лечение дефицита кальция
Остеохондроз.
Плоскостопие

Методы лечения
Лечение плоскостопия ванночками
Время лечить плоскостопие
Лечение плоскостопия с помощью водных ванн

Консультации

Можно ли вылечить плоскостопие?
К чему могут привести плосковальгусные стопы?
Можно ли вылечить плоскостопие второй степени у ребенка?
Самое обсуждаемое за 7 дней

Нетрадиционные методы леченияНародные рецепты при рвоте 1

ПроктологияЛечим диарею с помощью куриного желудка 1

ГастроэнтерологияДиарея: почему появляется и что делать 1

Новые методы

Прочие темыНародные средства от кашля

Практически любая болезнь сопровождается кашлем. Вроде бы, нет ничего страшного, но он доставляет человеку лишний дискомфорт. Не всегда хочется по таким пустякам идти на прием к врачу. Кашель легко...

Прочие темыПолезные свойства подорожника

Наверное, каждому ребенку с детства родители рассказывают о целебных свойствах подорожника. Любые ранки, полученные на прогулки детки залепляют этим растением, кровотечение постепенно прекращается, а...

Подорожник

СтоматологияФитотерапия в комплексном лечении пародонтоза

Пародонтоз отличается не воспалительными патологическими повреждениями ткани (околозубной) с обнажением шейки зуба, изменением отростков (альвеолярных) и др., возникающие в результате внутренних...

Пародонтоз Окопник

Новые вопросы

Урология, нефрологияпочему не выходит моча у женщин старше 80 лет

РевматологияКусочек теста от горячей манты упал на руку, чем вызвал ожог, который по состоянию напоминает ожог от кипящего масла. Что может характеризовать данный симптом?

Иммунология, аллергологияорганизм не воспринимает овощи , сопровождаеться рвотой

Обменные нарушенияБелый язык и тёрпкость во рту

Беременность и родыМогла ли я ТАК забеременеть??

Интересные методы лечения
Жгучий перец избавит от облысения на нервной почве.
Устали мучиться с подагрой? Попрощайтесь с ней навсегда!
Лечение горчицей при стенокардии.