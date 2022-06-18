Профессиональная помощь в лечении простатита





Простатит, воспаление предстательной железы, является одним из наиболее распространенных заболеваний у мужчин. От 30% до 85% мужчин старше 25 лет страдают этим заболеванием. Простатит обычно протекает бессимптомно или редко с болями в промежности, надлобковой области, яичках, пояснице.

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У каждого третьего человека с простатитом обнаруживают хламидиоз, гарднереллу, гонококк или трихомониаз. Инфекции попадают в предстательную железу из уретры, мочевого пузыря, прямой кишки, по кровеносным и лимфатическим сосудам в малом тазу. Простатит может вызывать гнойные очаги в других органах, такие как тонзиллит, грипп, пневмония, фурункулы, карбункулы кожи.



Форма простатита

Заболевание в основном протекает в следующих формах:

острый простатит;

хронический бактериальный простатит;

бактериальный простатит;

Хронический простатит (синдром хронической тазовой боли).



В большинстве случаев простатит вызывается воздействием бактерий или вирусов. Особенно подвержены простатиту люди, ослабленные другими заболеваниями (в том числе хроническими), а простатит также может быть вызван повышенным стрессом, стрессом, переохлаждением, вредными привычками (алкоголизм), всем тем, что снижает защитные силы организма. Поэтому простатит делят на инфекционный и неинфекционный.

Симптомы простатита

К основным признакам заболевания относятся:

боли в пояснице и животе, пояснице, промежности, тазу, паху, мошонке;

частое мочеиспускание (включая ночные позывы);

жжение при мочеиспускании;

Затрудненное мочеиспускание, мутная моча;

мышечные и суставные боли;

Слабость, разбитость, повышенная утомляемость;

Головная боль;

При острой форме заболевания - лихорадка.

Врачи также заметят отек и болезненность простаты.

Простатит может не только серьезно снизить качество жизни, но и привести к другим заболеваниям и опасным для жизни состояниям. Простатит – это воспаление мужской половой железы – предстательной железы. Этиологией простатита обычно является мочеполовая инфекция, но может встречаться и неинфекционный простатит. Хронический простатит имеет множество клинических симптомов.

К ним относятся: боль и дискомфорт в пояснице, промежности, прямой кишке, половом члене, яичках; половая дисфункция - боль и дискомфорт при эрекции и эякуляции, преждевременное семяизвержение, слабое, неустойчивое или полностью прекращенное мочеиспускание; частое, болезненное мочеиспускание; повышение температуры тела. Простатит может стать хроническим, если его не лечить.



